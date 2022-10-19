Netflix увеличил базу подписчиков на 2,4 млн аккаунтов

19.10.2022

Netflix увеличил базу подписчиков на 2,4 млн аккаунтов
Стриминг представил финансовый отчет по итогам третьего квартала 2022 года, сообщил «БК».

За минувшие три месяца сервису удалось нарастить количество абонентов выше прогноза в 1,09 млн. Теперь на «Нетфликс» подписаны 223 млн пользователей. 

Также платформе удалось повысить выручку на $0,09 млрд — до $7,93 млрд, что тоже превысило ожидания аналитиков. После обнародования данных цена акции компании на пике превышала 278 долларов. В среднем рост составил 15%. 

По итогам следующего квартала Netflix рассчитывает нарастить пользовательскую базу на 4,5 млн (прогноз — 4,03 млн) и сохранить выручку в районе $7,8 млрд.

Сервис только однажды отчитывался о сокращении числа подписчиков — по итогам первого квартала 2022 года, когда Netflix ушел с российского рынка. 

Фото: Pixabay