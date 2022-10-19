Второй сезон «Вампиров средней полосы» дебютирует в декабре

19.10.2022
Комедийный детектив о российских вампирах вернется на экраны в конце 2022 года, сообщается в телеграм-канале сервиса START.
Стриминг представил короткий ролик с дедом Славой (Юрий Стоянов) и другими героями проекта, которые рассказали о грядущей премьере. Точную дату релиза назовут позже.
Съемки новых серий закончились в сентябре. В них зрители увидят изменившийся актерский ансамбль. В роли Анны появится Анастасия Стежко, которая заменит покинувшую страну Екатерину Кузнецову. Второй сезон снял Дмитрий Грибанов, а шоураннером остался Алексей Акимов.
В продолжении семья вампиров во главе с дедом Славой, веками проживающая в Смоленске, столкнется с угрозой раскрытия их тайны, необходимостью защиты города, а также с новым Хранителем.
Фэнтези-шоу дебютировало на «Старте» прошлой весной, став одной из самых ярких сериальных премьер года. Проект понравился зрителям и получил теплые отзывы от критиков.
Фото: скриншот / Telegram