Дому актера в Ярославле будет присвоено имя Сергея Пускепалиса

19.10.2022

Дому актера в Ярославле будет присвоено имя Сергея Пускепалиса

Власти Ярославской области присвоят Дому актера в Ярославле имя Сергея Пускепалиса, работавшего худруком Волковского театра. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Он добавил, что открытие Дома актера планируется в конце ноября.

Художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис погиб в ДТП 20 сентября на трассе М-8 в Ростовском районе Ярославской области. Микроавтобус Ford Transit, в котором находился заслуженный артист РФ, столкнулся по касательной со встречным грузовиком, а потом выехал на встречную полосу, где врезался в фуру. В аварии также погиб водитель микроавтобуса.

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