Руперт Грин стал главным нарушителем системы штрафов в «Гарри Поттере»

О штрафах для детей на съемках первых двух фильмов фэнтези-франшизы рассказал Том Фелтон (Драко Малфой) в своих мемуарах.





По его словам, режиссер Крис Коламбус ввел систему красных карточек для юных актеров. Нарушитель съемочного процесса получал карту за хихиканья или разговоры и должен был положить в банку 10 фунтов стерлингов. По итогам рабочего дня всю сумму отправляли на благотворительность.





По словам актера, самым злостным нарушителем оказался Руперт Гринт (Рон Уизли). Ему очень тяжело было контролировать свое поведение во время смеха, за что пришлось чаще других актеров оплачивать штрафы.





Автор мемуаров поведал в книге не только о съемках волшебной истории и коллегах, но и о темных сторонах своей жизни. По признанию Фелтона, ему пришлось лечиться от алкогольной зависимости. Он решился поделиться с миром своим опытом по совету подруги Эммы Уотсон (Гермиона Грейнджер).





Фото: кадр из фильма