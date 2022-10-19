Актеры Театра Сатиры и Et Cetera выступили перед мобилизованными в регионах

«Артисты московского театра Et Cetera Анна Артамонова, Амаду Мамадаков и Ольга Белова, художественным руководителем которого является народный артист Российской Федерации Александр Калягин, провели выездное выступление для мобилизованных военнослужащих в Калининграде. Мероприятие состоялось в клубе одной из воинских частей Балтийского флота», — отметили в военном ведомстве.





В поддержку мобилизованных прошли концерты и в Ленинградской области в свободное от боевой подготовки время. «Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер Борис Галкин и творческие коллективы Санкт-Петербурга провели концерт для более чем ста мобилизованных военнослужащих в Ленинградской области», — рассказали в ведомстве.





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