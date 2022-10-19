Актеры Театра Сатиры и Et Cetera выступили перед мобилизованными в регионах

Картина о докторе Йозефе Менгеле, проводившем эксперименты над заключенными концлагеря, обзавелась...
Концерты с участием известных музыкантов и артистов прошли в регионах России в поддержку м...
Актриса призналась в комментарии ЕТ, что не может дождаться, когда эпический сай-фай «Аватар: Путь...
Американский виолончелист Йо-Йо Ма на сцене Стокгольмской филармонии получил из рук к...
Исполнитель роли Драко Малфоя выпустил автобиографию «По ту сторону волшебной палочки: магия и хаос ...
Картина о докторе Йозефе Менгеле, проводившем эксперименты над заключенными концлагеря, обзавелась...
Концерты с участием известных музыкантов и артистов прошли в регионах России в поддержку м...
Актриса призналась в комментарии ЕТ, что не может дождаться, когда эпический сай-фай «Аватар: Путь...
Американский виолончелист Йо-Йо Ма на сцене Стокгольмской филармонии получил из рук к...
Исполнитель роли Драко Малфоя выпустил автобиографию «По ту сторону волшебной палочки: магия и хаос ...
Министерство культуры России направит в 2023 году на поддержку производства национальных фильмов 11,...
Премьерный показ социального триллера режиссера Натальи Назаровой «Плакать нельзя» о русской эмигран...
Труппа Молодежного театра на Фонтанке отправляется в среду с тремя постановками на гастроли в Ростов...
Выставочный проект «Лики анимации» открывается в среду в Центральном доме кинематогра...
Проект по возрождению древнего сказительского искусства начался в Республике Тыва, он будет состоять...
Историческая драма станет продолжением «Великой» (2015) с Юлией Снигирь в роли императрицы, пишет «К...
У анонсированного два года назад проекта появился исполнитель главной роли. Об этом написал журнал V...
В Сети появился ролик по фильму A Christmas Story Christmas, который станет продолжением рождестве...
Разработкой проекта занялась американская кинокомпания Halcyon, известная по фильму «Терминатор: С...
Компания MGM опубликовала на официальном ютьюб-канале ролик по грядущей спортивной драме, продолжающ...
Видео по новой версии британского детского шоу Тeletubbies опубликовано на ютьюб-канале Netflix Jr...
Исполнитель роли Daredevil прокомментировал возвращение к персонажу в киновселенной Marvel в интервь...
Киноакадемия России опубликовала на своем сайте длинный список отечественной награды, которая буде...
Принцесса Анна вручила актеру Дэниелу Крейгу рыцарский орден Святых Михаила и Георгия за заслуги в о...
Более 1,5 тыс. старшеклассников со всей России будут принимать участие в финале конкурса «Большая пе...
19.10.2022