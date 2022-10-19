Продюсер Павел Рудченко призвал к ребрендингу «Голубого огонька»

В разговоре с Blitz+ эксперт оценил актуальность формата новогоднего шоу и указал на необходимые изменения.





По его словам, разговоры о ребрендинге популярного телепроекта ведутся давно. Возможно, реализация идеи не за горами, и первые изменения зрители увидят уже в следующем году. На это надеется комментатор.





«Стоит дать дорогу новым артистам», — подчеркнул он.





Продюсер назвал формат шоу по-прежнему актуальным и востребованным. Однако призвал создателей перестать «выезжать на старых [исполнителях]», уделяя больше внимания восходящим звездам российской эстрады.





В последние недели в СМИ не раз писали возможной отмене «Голубого огонька» при встрече 2023 года. Среди причин указывалось сложное время, связанное с проведением СВО и частичной мобилизации, а также отъезд некоторых отечественных звезд. Мнения артистов на счет проведения шоу разделились. Музыкант Алексей Кортнев назвал «безнравственным» проведение праздничных программ в этом году.





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