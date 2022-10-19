Том Фелтон из «Гарри Поттера» рассказал о лечении зависимости в мемуарах

Исполнитель роли Драко Малфоя выпустил автобиографию «По ту сторону волшебной палочки: магия и хаос взросления волшебника», сообщает USA Today.



Актер признался, что не сразу решился рассказать об алкозависимости, побеге из клиники в бар и дальнейшем лечении. Большую поддержку ему оказала подруга и коллега по поттериане Эмма Уотсон, которая была уверена в пользе откровенного разговора с читателями. С ее помощью Фелтон стал увереннее, чтобы признать сложный опыт частью своей жизни и поделиться им.



По его словам, Уотсон рекомендовала ему «доверять себе» и делиться с другими. Она стала одной из первых читательниц готовой рукописи вместе с экранным отцом Драко Малфоя — актером Джейсоном Айзексом.



Также автор поделился воспоминаниями о съемках легендарной волшебной франшизы и своих коллегах. Так, почти сразу после знакомства с будущей Гермионой он осудил неопытность 10-летней актрисы, впоследствии ставшей его подругой.



Ранее Эмма Уотсон признавалась, что в подростковые годы была влюблена в своего нынешнего друга Тома Фелтона.





Фото: кадр из фильма Harry Potter and the Half-Blood Prince