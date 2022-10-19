Минкультуры РФ направит 11,6 млрд рублей на создание национальных фильмов в 2023 году

«Проектом Федерального закона „О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов“ предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования на поддержку производства национальных фильмов. Таким образом, в 2023 году Минкультуры России выделит 11,6 млрд рублей, в 2024-м и 2025-м — 12,28 млрд рублей ежегодно, в том числе 7,6 млрд рублей ежегодно Фонду кино в целях поддержки широкого зрительского кино, в 2023 году не менее 25 проектов, в 2024-м — 30, 2025-м — 35», — сказал он на совещании комитета Совета Федерации по экономической политике на тему «Сохранение бизнес-процессов в отраслях, пострадавших от международных санкций».





Он также сообщил, что программа «Пушкинская карта» обеспечила российским кинотеатрам приток молодой аудитории. С февраля по сентябрь посещаемость отечественных фильмов по Пушкинской карте обеспечила 21,6% в сборах.





Фото: Минкультуры РФ