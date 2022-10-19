В Москве состоялась премьера триллера «Плакать нельзя» о русской эмигрантке в Скандинавии

19.10.2022

В Москве состоялась премьера триллера «Плакать нельзя» о русской эмигрантке в Скандинавии

Премьерный показ социального триллера режиссера Натальи Назаровой «Плакать нельзя» о русской эмигрантке в Скандинавии, у которой социальные службы отбирают ребенка, состоялся в киноцентре «Октябрь» в Москве. Создатели рассказали, что в основу сценария легли реальные истории, происходившие в европейских семьях, пишет ТАСС.

«Каждый режиссер считает, что он снял очень актуальное кино, было бы странно, если бы он так не думал. Но мы сняли кино, действительно настолько сейчас попадающее в какой-то нерв, что мы сами удивились, когда это монтировали», — сказала Назарова перед показом картины.

Роли в фильме исполнили Светлана Чуйкина, Иван Янковский, Джонатан Солвей, Дирк Мартенс и Владимир Левченко, для которого роль главного героя стала дебютной в кино.

Фото: Pixabay