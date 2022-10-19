В Москве состоялась премьера триллера «Плакать нельзя» о русской эмигрантке в Скандинавии

«Каждый режиссер считает, что он снял очень актуальное кино, было бы странно, если бы он так не думал. Но мы сняли кино, действительно настолько сейчас попадающее в какой-то нерв, что мы сами удивились, когда это монтировали», — сказала Назарова перед показом картины.





Роли в фильме исполнили Светлана Чуйкина, Иван Янковский, Джонатан Солвей, Дирк Мартенс и Владимир Левченко, для которого роль главного героя стала дебютной в кино.





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