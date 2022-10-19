В Доме кино будет проходить выставка «Лики анимации» о создателях российских мультфильмов

В экспозицию вошли 50 снимков четырех поколений отечественных создателей анимационных фильмов.





«19 октября в Центральном доме кинематографистов в Москве начнет работу выставка „Лики анимации“, которая представит 50 фотопортретов четырех поколений отечественных создателей анимационных фильмов. Авторы проекта — известный российский фотограф-портретист Виктор Горячев и редактор, сценарист, историк анимации Сергей Капков», — говорится в сообщении.





Среди героев экспозиции режиссер и художник Леонид Шварцман, запечатленный вместе с женой, ассистентом режиссера Татьяной Домбровской, а также режиссеры Гарри Бардин, Федор Хитрук, Леонид Носырев, Игорь Ковалев, Константин Бронзит, Александр Петров, художник-постановщик Игорь Олейников и композитор Александр Зацепин. Также на выставке представлены портреты молодых мастеров — режиссеров Антона Дьякова, Анны Кузиной, Елизаветы Скворцовой, Михаила Солошенко и других.





Фото: Pixabay