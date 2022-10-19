В Туве будет проведена серия вечеров устного народного творчества

«В Туве стартует проект по возрождению древнего сказительского искусства. В октябре в рамках культурного проекта „Театр тоол“ проведут вечера сказаний. Проходить они будут в традиционной войлочной юрте, которую установят возле Национального театра. <...> Впервые со времен перехода тувинского народа к оседлой жизни, фактически — с 20-х годов XX века, народные сказания, считающиеся сегодня почти утраченным жанром устного народного творчества, будут исполняться публично в аутентичной обстановке», — говорится в сообщении.





Сказительское искусство в Туве — почти утраченный жанр устного народного творчества, который восстанавливается местными учеными в ходе экспедиций, в том числе в среде этнических тувинцев. По данным фольклорных экспедиций 2017-2019 годов, в республике выявлено менее десяти носителей-старожилов, рассказывающих короткие сказки, предания, мифы, перешедшие к ним от родителей.





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