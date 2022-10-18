Аугуст Диль сыграет доктора Менгеле в фильме Кирилла Серебренникова

У анонсированного два год назад проекта появился исполнитель главной роли. Об этом написал журнал Variety.





По его информации, режиссер и сценарист исторической ленты выбрал на роль Йозефа Менгеле немецкого актера, известного по тарантиновским «Бесславным ублюдкам» и «Тайной жизни» Терренса Малика.





В основе сюжета — бестселлер «Исчезновение Йозефа Менгеле» Оливье Геза о жизни нациста после разгрома Третьего рейха. Среди продюсеров значатся Чарльз Гиллиберт и Илья Стюарт. Съемки стартуют в июне 2023-го.





Менгеле проводил жестокие опыты над людьми всех возрастов, включая младенцев, в Освенциме (Аушвице). Его жертвами стали десятки тысяч заключенных. Незадолго до окончания войны он начал выдавать себя за других людей, а потом, прикинувшись евреем, перебрался в Аргентину. Позже жил в Бразилии, где умер в 1979 году. Его могилу нашли через шесть лет, останки идентифицировали еще через семь лет.





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