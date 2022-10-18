Режиссер «50 оттенков серого» снимет игровой сериал о певице Эми Уайнхаус

Разработкой проекта занялась американская кинокомпания Halcyon, известная по фильму «Терминатор: Спаситель» 2008 года. Об этом пишет NME.





Восьмисерийное шоу снимут по книге «Спасая Эми» Дафны Барак, в которой автор рассказывает о проведенном с певицей и ее семьей времени. За адаптацию книги взялся продюсер и сценарист Мэл Янг. Режиссурой займется Сэм Тейлор-Джонсон, известная по первому фильму цикла «50 оттенков серого». Кто сыграет главную роль, пока не известно.





Сериал расскажет о сложных отношениях Эми Уайнхаус с отцом и мужем Блейком Филдером, алкогольной и наркозависимости, а также о ее таланте и карьере. Дата релиза пока не намечена.





Одна из ведущих британских исполнительниц 2000-х годов умерла в 2011-м. Ей было 27 лет. Она успела выпустить два полноформатных альбома, покорить международную аудиторию, столкнуться с проблемами в личной жизни, зависимостью, одиночеством и падением. Третий диск певицы был издан посмертно.





Фото: Rama. CC BY-SA 2.0 fr,

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