Первые за шесть лет сольные песни Рианны прозвучат в «Черной пантере 2»

Барбадосская певица записала два саундтрека к марвеловскому кинокомиксу «Черная пантера: Ваканда навеки», сообщил Hypebeast.





По словам инсайдеров, одна из композиций может прозвучать в финале картины. Также они рассказали, что на аудиостримингах выйдет не только оригинальная партитура Людвига Йоранссона, но и концептуальный альбом Inspired by. Аналогичный релиз для оригинального фильма с треками Кендрика Ламара, The Weeknd и SZA стал лидером Billboard 200 после премьеры.





Представители студии и исполнительницы не комментировали сообщение. Фильм выйдет 11 ноября.





Ранее сообщалось, что Рианна, впервые ставшая матерью в этом году, выступит в перерыве Супербоула в качестве главной исполнительницы. Это будет первое за пять лет появление артистки на сцене. Последний альбом она выпустила в 2016 году. После издавала только фиты, а также снималась в кино.









Фото: кадр из фильма Valerian and the City of a Thousand Planets