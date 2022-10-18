Netflix представил трейлер обновленных «Телепузиков»

Видео по новой версии британского детского шоу Тeletubbies опубликовано на ютьюб-канале Netflix Jr.





На кадрах представлены главные герои программы — телепузики Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По. Их образы не претерпели особых изменений: они отличаются цветом, формой антенн, оттенком кожи лица и комплекцией. В их животиках по-прежнему можно смотреть разные сюжеты или мультфильмы. Они также любят свой дом, пузиблинчики, танцы, объятия и друг друга. В ролике показали и младшее поколение — Тiddlytubbies. О приключениях героев и их исследовании мира будет рассказывать актер и певец Титус Берджесс.





Шоу дебютировало на британском телеканале BBC в 1997 году и продолжалось три года. Всего вышло пять сезонов. На российском ТВ «Телепузиков» начали показывать в 2000 году.





Премьера перезапуска состоится 14 ноября.





Фото: кадр из трейлера Teletubbies