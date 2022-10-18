Петербургский Центр Курёхина впервые проведет фестиваль «Цифровая механика»

Фестиваль интерактивных проектов и медиаискусства пройдет с 29 октября по 27 ноября, сообщила пресс-служба.





Главная идея проекта состоит в том, чтобы представить «взгляд на архитектуру будущего как способ осмысления пространства жизни, искусства, культуры и музея с помощью цифровых технологий».





На мероприятии презентуют 3D-модель Центра Курёхина, воспроизводящую его строящееся здание. Посетители смогут пройтись по виртуальному центру и увидеть две экспозиции — посвящение Сергею Курёхину и онлайн-версию одной из летних выставок учреждения. В виртуальном доступе будут и проекты других музеев и галерей, где покажут работы современных авторов.





Также в программе — аудиовизуальные перформансы, спектакли, лекции, артист-токи, дискуссия о цифровом искусстве. «Цифровая механика» продлится до 27 ноября. Посетить ее можно в Центре современного искусства Сергея Курёхина в Петербурге или на сайте проекта: digital.kuryokhin.net.





Фото: Центр Курёхина