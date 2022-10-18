Роберт Дауни может вернуться к роли Железного человека в «Мстителях 6»

О возвращении актера к звездной роли сообщил в соцсетях инсайдер с ником MyTimeToShineHello, неоднократно делившийся информацией о проектах Marvel и DC.





По его сообщению, Дауни-младший появится в образе Тони Старка в ленте «Мстители: Секретные войны». Она станет финальной для нынешней «Саги мультивселенной», объединяющей четвертую, пятую и шестую фазы киновселенной «Марвел».





Актер завершил сотрудничество со студией после гибели его персонажа в картине «Мстители: Финал». Однако это не помешало Disney задумать возвращение Железного человека.





Ранее сообщалось, что Marvel отложила производство «Блэйда» из-за ухода режиссера. После этого изменился график крупных релизов студии. Шестую часть Avengers планируют представить 1 мая 2026 года, что на шесть месяцев позже предыдущей даты.





Фото: кадр из фильма Avengers