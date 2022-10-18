Актеру Дэниелу Крейгу вручили рыцарский орден, которым награждали Бонда

«Королевская принцесса (Анна) вручает Дэниелу Крейгу орден Святых Михаила и Георгия в знак признания его выдающегося вклада в (области) кино и театра — тот же орден, которого был удостоен персонаж Джеймс Бонд», — говорится в Twitter-аккаунте дворца.





Артист получил степень кавалера ордена. В 2021 году ему за роль Бонда присвоили звание почетного командующего Королевского флота Великобритании.





Крейг сыграл Джеймса Бонда в последних пяти фильмах бондианы.





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