Актеру Дэниелу Крейгу вручили рыцарский орден, которым награждали Бонда

18.10.2022

Актеру Дэниелу Крейгу вручили рыцарский орден, которым награждали Бонда

Принцесса Анна вручила актеру Дэниелу Крейгу рыцарский орден Святых Михаила и Георгия за заслуги в области кино и театра. Аналогичным орденом награждался сыгранный Крейгом «агент 007» Джеймс Бонд, информирует Букингемский дворец.

«Королевская принцесса (Анна) вручает Дэниелу Крейгу орден Святых Михаила и Георгия в знак признания его выдающегося вклада в (области) кино и театра — тот же орден, которого был удостоен персонаж Джеймс Бонд», — говорится в Twitter-аккаунте дворца.

Артист получил степень кавалера ордена. В 2021 году ему за роль Бонда присвоили звание почетного командующего Королевского флота Великобритании.

Крейг сыграл Джеймса Бонда в последних пяти фильмах бондианы.

Фото: Pixabay