Финал «Большой перемены» состоится в центре «Артек» с 23 по 28 октября

18.10.2022

Финал «Большой перемены» состоится в центре «Артек» с 23 по 28 октября

Более 1,5 тыс. старшеклассников со всей России будут принимать участие в финале конкурса «Большая перемена», который состоится на базе Международного детского центра «Артек». Об этом сообщает ФАН. 

Финальный этап конкурса начинается 23 октября и продлится пять дней. Учащимся 9-11-х классов и педагогам нужно будет решить различные кейсы, чтобы продемонстрировать свои способности.

«Самыми популярными вызовами у участников финала в 2022 году стали: журналистика и новые медиа („Расскажи о главном!“), искусство и творчество („Твори!“), молодежное предпринимательство („Предпринимай!“), волонтерство („Делай добро!“) и здоровый образ жизни („Будь здоров!“)», — рассказала генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова.

Члены жюри отберут 300 победителей среди учеников девятых и десятых классов.

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