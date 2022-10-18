Финал «Большой перемены» состоится в центре «Артек» с 23 по 28 октября

Финальный этап конкурса начинается 23 октября и продлится пять дней. Учащимся 9-11-х классов и педагогам нужно будет решить различные кейсы, чтобы продемонстрировать свои способности.





«Самыми популярными вызовами у участников финала в 2022 году стали: журналистика и новые медиа („Расскажи о главном!“), искусство и творчество („Твори!“), молодежное предпринимательство („Предпринимай!“), волонтерство („Делай добро!“) и здоровый образ жизни („Будь здоров!“)», — рассказала генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова.





Члены жюри отберут 300 победителей среди учеников девятых и десятых классов.





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