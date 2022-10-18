Театр имени Веры Комиссаржевской отметит свое 80-летие

18.10.2022

Театр имени Веры Комиссаржевской отметит свое 80-летие

Юбилейный вечер, посвященный 80-летию Академического театра имени Веры Комиссаржевской, пройдет во вторник и будет отмечен праздничным сбором труппы. Здесь соберутся ветераны, служившие в этих стенах, а также друзья и коллеги из других театров.

В программе вечера — воспоминания, видеоинсталляции, фрагменты из спектаклей разных лет, музыкальные истории, живой оркестр.

«Мы ведем отсчет истории нашего театра с 18 октября 1942 года, с премьеры спектакля „Русские люди“ по пьесе Константина Симонова. Театр родился в осажденном Ленинграде вопреки голоду и холоду, бомбежкам и артобстрелам. Это сам по себе уникальный случай. И хотя первое его название было — Городской, ленинградцы называли его „блокадным“. Эту историю мы чтим и гордимся ею», — рассказал ТАСС художественный руководитель театра заслуженный деятель искусств России Виктор Новиков.

Фото: Pixabay