Театр имени Веры Комиссаржевской отметит свое 80-летие

В программе вечера — воспоминания, видеоинсталляции, фрагменты из спектаклей разных лет, музыкальные истории, живой оркестр.





«Мы ведем отсчет истории нашего театра с 18 октября 1942 года, с премьеры спектакля „Русские люди“ по пьесе Константина Симонова. Театр родился в осажденном Ленинграде вопреки голоду и холоду, бомбежкам и артобстрелам. Это сам по себе уникальный случай. И хотя первое его название было — Городской, ленинградцы называли его „блокадным“. Эту историю мы чтим и гордимся ею», — рассказал ТАСС художественный руководитель театра заслуженный деятель искусств России Виктор Новиков.





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