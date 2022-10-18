В Павловский дворец был возвращен Египетский сервиз императрицы Марии Федоровны

Этот и другие предметы, пополнившие собрание благодаря спонсорской поддержке, представлены на выставке, открывшейся в Библиотеке Росси.





«На свое место в опочивальню императрицы вернулся Египетский сервиз-дежене, выкупленный за рубежом несколько лет назад. Хозяйка дворца — императрица Мария Федоровна — называла сервиз „Память моего сердца“, поскольку получила его в подарок от своего родного брата, вюртембергского короля Фридриха I. Сервиз с миниатюрными портретами членов королевской семьи был изготовлен на Людвигсбургской мануфактуре в двух экземплярах: один находился в Павловске, второй — в семье брата Марии Федоровны (сейчас — в собрании Вюртембергского земельного музея). История Египетского сервиза подтверждает, что с первых лет формирования коллекции Павловска в нее поступали уникальные вещи высочайшего художественного качества», — рассказали в музее-заповеднике.





На выставке «Время собирать. Дары ВТБ» представлено более 100 предметов, пополнивших коллекцию Павловска благодаря спонсорской поддержке банка ВТБ.





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