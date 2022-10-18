В «Москино» будет проведена спецпрограмма «Антология мирового кино»

Новую программу «Антология мирового кино» запустят 28 октября в киносети «Москино». Об этом сообщили...
Часть экспозиции фестиваля современного искусства Artlife Fest впервые представят в российских регио...
Блогер Евгений Баженов оставил в своем телеграм-канале отзыв на фильм Марюса Вайсберга «Ирония судьб...
Торжественная церемония вручения премии «Золотой орел» пройдет 27 января 2023 года в первом павильон...
Лидер группы «Несчастный случай» выступил против традиционного новогоднего телепроекта, сообщила Т...
Новую программу «Антология мирового кино» запустят 28 октября в киносети «Москино». Об этом сообщили...
Часть экспозиции фестиваля современного искусства Artlife Fest впервые представят в российских регио...
Блогер Евгений Баженов оставил в своем телеграм-канале отзыв на фильм Марюса Вайсберга «Ирония судьб...
Торжественная церемония вручения премии «Золотой орел» пройдет 27 января 2023 года в первом павильон...
Лидер группы «Несчастный случай» выступил против традиционного новогоднего телепроекта, сообщила Т...
Выставка «Ленком. Без пяти сто» открылась в Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова...
20 октября на сервисе Ростелекома стартует показ российского драматического проекта, сообщила «Кубан...
Экс-участник итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти умер в возрасте 80 лет. ...
Студия заинтересовалась созданием «Человека из стали 2». Об этом сообщили собеседники The Hollywoo...
Премьерный показ фильма «Плотник» пройдет 24 октября в старейшем кинотеатре Москвы «Художественный...
Netflix решил перенести премьеру документального проекта принца Гарри и Меган Маркл на следующий г...
Институт развития интернета (ИРИ) определил 177 проектов, которые получат ...
Екатеринбургский «Ельцин Центр» представит с 19 октября по 19 февраля выставку «Мир как...
Народный артист России скрипач и дирижер Сергей Стадлер во вторник откроет в Северной с...
МХАТ имени М. Горького представит публике в Санкт-Петербурге спектакль «Женщины Есенина» по книге За...
Международный театральный фестиваль «На родине Владимира Зельдина» открылся в понедел...
Писатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака получил Букеровскую премию по литературе за ...
«Критический недостаток репертуара» в ближайшие месяцы может привести к закрытию как ...
Творческий кластер, включающий в себя хореографический колледж с учебным театром и центр креативных ...
Передвижные экспозиции представили в рамках проекта «Наши традиции», говорится в пресс-релизе Минк...
18.10.2022