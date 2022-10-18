В «Москино» будет проведена спецпрограмма «Антология мирового кино»

«Москино» начинает показ новой кинообразовательной и просветительской программы, основанной на истории европейского и американского кинематографа «Антология мирового кино». Программа расскажет о главных течениях и направлениях киноискусства двадцатого и двадцать первого веков, его основных жанрах, тенденциях развития, особенностях стиля, визуальной структуры, поэтики, символизма. Зрители увидят фильмы, являющиеся выразителем основных художественных кинонаправлений, ставшие их эстетическим, идеологическим и творческим манифестом», — рассказал собеседник агентства.





Серия кинопоказов стартует в преддверии Хэллоуина, поэтому программу откроет цикл из трех тематических блоков — «Эстетика кошмара», «Американская история ужасов», «Ночь немецкого экспрессионизма».





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