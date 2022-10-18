В «Москино» будет проведена спецпрограмма «Антология мирового кино»

18.10.2022

В «Москино» будет проведена спецпрограмма «Антология мирового кино»

Новую программу «Антология мирового кино» запустят 28 октября в киносети «Москино». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе киносети.

«Москино» начинает показ новой кинообразовательной и просветительской программы, основанной на истории европейского и американского кинематографа «Антология мирового кино». Программа расскажет о главных течениях и направлениях киноискусства двадцатого и двадцать первого веков, его основных жанрах, тенденциях развития, особенностях стиля, визуальной структуры, поэтики, символизма. Зрители увидят фильмы, являющиеся выразителем основных художественных кинонаправлений, ставшие их эстетическим, идеологическим и творческим манифестом», — рассказал собеседник агентства.

Серия кинопоказов стартует в преддверии Хэллоуина, поэтому программу откроет цикл из трех тематических блоков — «Эстетика кошмара», «Американская история ужасов», «Ночь немецкого экспрессионизма».

Фото: Pixabay