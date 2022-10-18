Порядка 170 работ фестиваля Artlife Fest представят в Курской и Белгородской областях

«В Белгородской и Курской областях пройдет первый Artlife Fest Tour. Часть экспозиции Международного интерактивного фестиваля современного искусства Artlife Fest из Москвы отправится в тур по городам России — 170 картин современных авторов будут впервые представлены в регионах. Мероприятие пройдет при поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», — сказали в пресс-службе.





Пилотными городами, где представят часть экспозиции фестиваля — более 170 картин, станут Старый Оскол Белгородской области и Железногорск Курской области. Так, в Старом Осколе с 11 по 24 ноября представят около 130 картин от 23 авторов, также запланированы бесплатные экскурсии, в том числе для незрячих и слабовидящих, работа лектория и творческой зоны, где каждый посетитель сможет принять участие в создании арт-объекта.





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