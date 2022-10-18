BadComedian назвал лучшим ремейком «Иронии судьбы» голливудскую версию

Блогер Евгений Баженов оставил в своем телеграм-канале отзыв на фильм Марюса Вайсберга «Ирония судьбы в Голливуде».





По его мнению, этот фильм стал лучшим среди всех работ режиссера, известного по фарс-пародии «Гитлер капут», комедийной дилогии «Бабушка легкого поведения» и др. Блогер назвал проект лучшим ремейком оригинальной «Иронии судьбы» Эльдара Рязанова, добавив, что сделать это было «не очень-то сложно, учитывая предыдущие ремейки».





BadComedian добавил, что версия Вайсберга является скорее «перепрочтением с отсылками», поскольку сюжет ленты серьезно изменен и лишен «глубины оригинала». Он назвал About Fate «ненапряжным ромкомом под НГ, который смотреть не обязательно». По его словам, картина не вызывает ненависти и даже может поднять настроение, а легкость подачи нивелирует серьезные претензии к содержанию.





«Опять же, Безрукова нет — чем не лучший ремейк "Иронии судьбы"?» — отметил комментатор.





Романтическая комедия российского режиссера с Эммой Робертс и Томасом Манном дебютировала в сентябре.





Фото: кадр из фильма About Fate