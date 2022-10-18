Алексей Кортнев счел безнравственным проведение «Голубого огонька» в этом году

Лидер группы «Несчастный случай» выступил против традиционного новогоднего телепроекта, сообщила Тeleprogramma.pro.





По его словам, с учетом актуальной ситуации в стране и мире развлекательные программы на ТВ выглядят «просто безнравственно». При встрече грядущего 2023 года достаточно выпить бокал шампанского и «пожелать друг другу мира и счастья». Однако «драть глотку и плясать» совершенно «неуместно», подчеркнул музыкант.





Ранее СМИ писали, что съемки «Голубого огонька» в этом году не ведутся. Они ссылались на певца Льва Лещенко, который рассказал, что его не приглашали поучаствовать в записи. Позже он назвал неверной такую трактовку своих слов. По словам исполнителя, «Огоньков» нет потому, что «не сформировано ничего». В комментарии изданию Кортнев одобрил отсутствие приглашения на съемки у Лещенко, поскольку он «не опозорится прилюдно».





Фото: Pixabay