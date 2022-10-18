Церемония вручения кинопремии «Золотой орел» состоится 27 января 2023 года на «Мосфильме»

«Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявляет лонг-лист национальной премии в области кинематографии «Золотой орел». ХХI Торжественная церемония вручения премий «Золотой орел» состоится 27 января 2023 года в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм», — отметили в пресс-службе.





Нововведением этого года станет добавление номинации «Лучшие актер/актриса онлайн-сериала».





В длинный список претендентов на награду в главной номинации «Лучший игровой фильм» вошла 51 кинокартина. Это, в частности, «Первый Оскар» Сергея Мокрицкого, «Сердце пармы» Антона Мегердичева, «Чемпион мира» Алексея Сидорова, «Дикая» Владимира Котта, «Здоровый человек» Петра Тодоровского, «Мистер Нокаут» Артема Михалкова, «Петрополис» Валерия Фокина и др.





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