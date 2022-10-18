Церемония вручения кинопремии «Золотой орел» состоится 27 января 2023 года на «Мосфильме»

18.10.2022

Церемония вручения кинопремии «Золотой орел» состоится 27 января 2023 года на «Мосфильме»

Торжественная церемония вручения премии «Золотой орел» пройдет 27 января 2023 года в первом павильоне киностудии «Мосфильм». Пока в длинный список награды в главной номинации вошли более 50 российских фильмов, сообщили ТАСС в пресс-службе премии.

«Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявляет лонг-лист национальной премии в области кинематографии «Золотой орел». ХХI Торжественная церемония вручения премий «Золотой орел» состоится 27 января 2023 года в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм», — отметили в пресс-службе.

Нововведением этого года станет добавление номинации «Лучшие актер/актриса онлайн-сериала».

В длинный список претендентов на награду в главной номинации «Лучший игровой фильм» вошла 51 кинокартина. Это, в частности, «Первый Оскар» Сергея Мокрицкого, «Сердце пармы» Антона Мегердичева, «Чемпион мира» Алексея Сидорова, «Дикая» Владимира Котта, «Здоровый человек» Петра Тодоровского, «Мистер Нокаут» Артема Михалкова, «Петрополис» Валерия Фокина и др.

Фото: Pixabay