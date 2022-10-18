«Ленком» открыл выставку, посвященную 95-летию театра

18.10.2022

«Ленком» открыл выставку, посвященную 95-летию театра

Выставка «Ленком. Без пяти сто» открылась в Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова», который 27 октября отметит 95-летие со дня основания.

«Марк Захаров воспитал великую труппу, которой сегодня располагает театр „Ленком“. Это 18 народных артистов и 18 заслуженных, не говоря уже о заслуженных деятелях культуры, заслуженных работниках», — сказал директор театра Марк Варшавер.

Он отметил, что после ухода из жизни худрука «Ленкома» Марка Захарова было поставлено семь новых спектаклей, в том числе «Поминальная молитва», которую восстановил Александр Лазарев. По словам Варшавера, за три года более 160 раз молодые артисты были введены в текущий репертуар.

Фото: Pixabay