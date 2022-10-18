Сериал о современном рабстве «Право на свободу» выйдет на Wink

20 октября на сервисе Ростелекома стартует показ российского драматического проекта, сообщила «Кубань 24».





История разворачивается вокруг программиста Антона, у которого внезапно пропадает мать. В поисках матери он узнает о современном рабовладельческом бизнесе и людях, которые становятся его жертвами, а также знакомится с волонтерами, вызволяющими людей из рабства.





Режиссером сериала выступил Артем Дубра. Ключевые роли исполнили Илья Маклаков, Кирилл Кяро, Варвара Феофанова, Олег Чугунов, Анна Каменкова.





Генпродюсер проекта Андрей Феофанов подчеркнул, что «Право на свободу» не только затрагивает сложную проблему, но и показывает вариант выхода из нее. Именно таким, по его мнению, и должно быть социальное кино. Кирилл Кяро отметил, что сериал рассказывает о неравнодушии, разнице поколений и мышлений, человеке и свободе выбора.





20 октября выйдут два первых эпизода, следующие серии будут выходить раз в неделю.





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