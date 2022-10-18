Выход докфильма принца Гарри отложили из-за скандала вокруг «Короны»

Netflix решил перенести премьеру документального проекта принца Гарри и Меган Маркл на следующий год, сообщает Daily Mail.





Стриминг принял решение на фоне негативной реакции на новый сезон The Crown, который дебютирует в ноябре. В адрес его создателей звучит негодование из-за неуважения — шоу планируют продолжить всего через несколько недель после похорон Елизаветы II. Также их винят в недостаточной деликатности в изображении смерти принцессы Дианы. Все это вызвало опасения у Netflix.





Источник Page Six заявил, что у стриминга начался конфликт с герцогом и герцогиней Сассекскими, которые решили внести правки в фильм. Они хотят «приуменьшить» большую часть того, что сказали о Карле и его супруге Камилле. По неофициальной информации, Гарри и Меган работали над сериалом в рамках сделки с «Нетфликсом», сумма которой могла составить $100 млн.





Ранее король возмущался из-за того, что в сериале могут уделить слишком много внимания его разводу с принцессой Дианой. А бывший британский премьер Джон Мейджор обвинил авторов в клевете из-за эпизода, в котором принц Чарльз обсуждает с ним, как убедить мать отказаться от престола.





Netflix не анонсировал дату выхода фильма принца Гарри, но ожидалось, что он дебютирует до конца 2022 года.





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