Ушел из жизни бывший участник группы Ricchi e Poveri Франко Гатти

18.10.2022

Ушел из жизни бывший участник группы Ricchi e Poveri Франко Гатти
Экс-участник итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на родных Гатти.

Как уточняет газета Corriere della Sera, в 2016 году артист покинул коллектив. В ходе своей карьеры, пик популярности которой пришелся на 1970-1980-е годы, группа многократно выступала в Сан-Ремо, становясь победителем смотра.

Начиная с 1990-х группа активно работала на телевидении и гастролировала, в том числе по разным странам.

Фото: Pixabay