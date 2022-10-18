В «Художественном» состоится премьера фильма «Плотник»

18.10.2022

В «Художественном» состоится премьера фильма «Плотник»

Премьерный показ фильма «Плотник» пройдет 24 октября в старейшем кинотеатре Москвы «Художественный». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

«24 октября в 19:30 в Большом зале кинотеатра „Художественный“ состоится премьерный показ фильма режиссера и сценариста Авдотьи Смирновой „Плотник“. Фильм представят исполнители главных ролей Анна Рыцарева, Сергей Уманов, Виталий Олечкин, Светлана Казарцева, Маргарита Бычкова», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что сюжет картины разворачивается вокруг семьи Осиповых из Ульяновска, в которой внезапно заболевает маленький сын. 

Фото: Pixabay