В «Художественном» состоится премьера фильма «Плотник»

Премьерный показ фильма «Плотник» пройдет 24 октября в старейшем кинотеатре Москвы «Художественный...
Netflix решил перенести премьеру документального проекта принца Гарри и Меган Маркл на следующий г...
Институт развития интернета (ИРИ) определил 177 проектов, которые получат ...
Екатеринбургский «Ельцин Центр» представит с 19 октября по 19 февраля выставку «Мир как...
Народный артист России скрипач и дирижер Сергей Стадлер во вторник откроет в Северной с...
Премьерный показ фильма «Плотник» пройдет 24 октября в старейшем кинотеатре Москвы «Художественный...
Netflix решил перенести премьеру документального проекта принца Гарри и Меган Маркл на следующий г...
Институт развития интернета (ИРИ) определил 177 проектов, которые получат ...
Екатеринбургский «Ельцин Центр» представит с 19 октября по 19 февраля выставку «Мир как...
Народный артист России скрипач и дирижер Сергей Стадлер во вторник откроет в Северной с...
МХАТ имени М. Горького представит публике в Санкт-Петербурге спектакль «Женщины Есенина» по книге За...
Международный театральный фестиваль «На родине Владимира Зельдина» открылся в понедел...
Писатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака получил Букеровскую премию по литературе за ...
«Критический недостаток репертуара» в ближайшие месяцы может привести к закрытию как ...
Творческий кластер, включающий в себя хореографический колледж с учебным театром и центр креативных ...
Передвижные экспозиции представили в рамках проекта «Наши традиции», говорится в пресс-релизе Минк...
Худрук театра «Модерн» и режиссер раскрыл причины разрушения российского кинематографа в интервью ...
Певица Лолита Милявская и журналист Вадим Такменев вернутся в проект в прежнем качестве, пишут «7 ...
Роликом по продолжению сериала о супругах-убийцах поделился стриминговый сервис Kion, где дебютирует...
Фрэнк Дульгер приступил к выполнению обязанностей шоураннера в сериале «Конкордия», сообщил Variet...
Принять участие в мероприятиях могут участники конкурсной программы и все желающие молодые люди, инт...
На вокальный конкурс в Ливерпуль не приедут представители Черногории и Северной Македонии, сообщае...
Новый музыкальный проект на фестивальной карте Северной столицы познакомит публику с неизвестными ...
Поклонники оценили композицию, релиз которой состоялся 14 октября. Видео появилось на ютьюбе певца, ...
Окружение Карла III обвинило сериал Netflix о правлении Елизаветы II в клевете на нынешнего монарха,...
18.10.2022