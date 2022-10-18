Институт развития интернета будет финансировать сериал «Александр I» и второй сезон «Френдзоны»

18.10.2022
Институт развития интернета (ИРИ) определил 177 проектов, которые получат поддержку в рамках конкурса на создание национального контента в цифровой среде.
В их числе исторический сериал «Александр I», проект о ядерных исследованиях в СССР «Саров» и второй сезон сериала «Френдзона», сообщили в пресс-службе ИРИ.
Победителей определили по итогам очной защиты проектов в пяти тематических направлениях: «Аудиовизуальный контент», «Блогосфера», «Спецпроекты в СМИ», «Мультиформатные проекты», а также «Игры и ПО».
«Институт развития интернета подвел итоги конкурсного отбора на создание национального контента в цифровой среде. Финансовую поддержку получат 177 проектов. ИРИ поддержит контент разных жанров и форматов — художественные и документальные сериалы и шоу, проекты в блогосфере, спецпроекты в СМИ, мультиформатный контент, видеоигры со сроком выхода в 2023-2024 гг.» — рассказали в пресс-службе.
Полный список победителей представлен на сайте ИРИ.
Фото: Pixabay