«Ельцин Центр» представит в Москве выставку об истории создания школы авангардного искусства

18.10.2022
Екатеринбургский «Ельцин Центр» представит с 19 октября по 19 февраля выставку «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» в Москве.
Центральной темой выставки станет история одного из наиболее ярких периодов деятельности Казимира Малевича по созданию новаторской школы авангардного искусства, сообщили в Telegram-канале центра.
«Одну из самых заметных выставок «Ельцин Центра» «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», покажут в Москве. Экспозиция с 19 октября по 19 февраля разместится в Еврейском музее и центре толерантности. Центральная тема выставки — история одного из наиболее ярких периодов деятельности Казимира Малевича по созданию новаторской школы авангардного искусства», — говорится в сообщении.
В экспозиции будут представлены работы М. Шагала, К. Малевича, Л. Юдина, К. Рождественского, А. Лепорской, И. Чашника, М. Векслера, Э. Криммера и многих других.
Фото: Pixabay