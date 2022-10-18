В Петербурге состоится фестиваль скрипки народного артиста России Сергея Стадлера

18.10.2022
Народный артист России скрипач и дирижер Сергей Стадлер во вторник откроет в Северной столице Второй международный праздник академической музыки «Скрипка. Фестиваль. Санкт-Петербург».
Первый вечер, состоящий из музыки итальянских авторов разных поколений, пройдет в Большом зале Екатерининского собрания — на площадке «Петербург-концерта».
Музыка Никколо Паганини, Джоаккино Россини, Джузеппе Верди и Отторино Респиги прозвучит наряду с сочинениями Петра Чайковского, посвященными Италии, и почетного гостя фестиваля австралийского композитора Барри Конингэма. Он представил свои премьерные произведения Симфоническому оркестру Санкт-Петербурга.
«Фестиваль посвящен 240-летию со дня рождения Никколо Паганини, чье имя стало символом скрипичного искусства. Всего в программе — шесть событий, среди которых четыре концерта в Екатерининском собрании, Большом зале Филармонии и в Эрмитажном театре. Здесь пройдут концерты „Посвящение Паганини“, a Paganini, „Опера Италии“. В дискуссии „Скрипка и немножко нервно“ в галерее Artefice музыканты, педагоги, деятели культуры поведут разговор о преемственности в скрипичном искусстве», — рассказали в пресс-службе Петербург-концерта.
Завершится фестиваль 24 октября в Меншиковском дворце.
Фото: Pixabay