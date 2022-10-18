В Санкт-Петербурге МХАТ имени М. Горького дважды продемонстрирует спектакль «Женщины Есенина»

«Непросто уложить книгу, в которой две с лишним тысячи страниц, в пьесу, выбрать одну историю и не скатиться в банальную вещь „поэт и его женщины“. Хотелось ответить на вопросы: почему так случилось, что поэт остался в сердцах людей, почему его любили тогда и любят сегодня», — привели в пресс-службе слова режиссера Галины Полищук.





Спектакль расскажет о поэте, обратившись к его личной жизни, к судьбам женщин, которые оставили след в его творчестве. В образе Есенина предстанет артист Андрей Вешкурцев.





Женские роли исполняют Екатерина Стриженова (мать поэта Татьяна Федоровна), Екатерина Ливанова (Аня Изряднова), Алиса Гребенщикова (Зина Райх), Екатерина Волкова (Айседора Дункан), Агния Кузнецова (Галина Бениславская), Наталия Медведева (Соня Толстая).





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