В Тамбовской области начал работать театральный фестиваль, посвященный Владимиру Зельдину

18.10.2022

В Тамбовской области начал работать театральный фестиваль, посвященный Владимиру Зельдину

Международный театральный фестиваль «На родине Владимира Зельдина» открылся в понедельник в Мичуринске Тамбовской области спектаклем Театра Российской армии «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе Александра Островского, фестиваль продлится по 23 октября. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тамбовской области.

«Фестиваль „На родине Владимира Зельдина“ будет идти всю неделю — с 17 по 23 октября. Он посвящен теме „Ее Величество Женщина“ и включает в программу спектакли классического и современного репертуара, а также спектакли из репертуарной афиши народного артиста СССР Владимира Зельдина», — говорится в сообщении.

В Мичуринск приехали труппы театров из Москвы, Орла, Санкт-Петербурга, Таганрога, Вольска, Ельца, Ирбита и Буинска. В фестивале также примет участие молодежный театр Белоруссии.

Фото: Pixabay