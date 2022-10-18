В Совфеде РФ увидели риск закрытия минимум 50% кинозалов из-за недостатка репертуара

18.10.2022

В Совфеде РФ увидели риск закрытия минимум 50% кинозалов из-за недостатка репертуара

«Критический недостаток репертуара» в ближайшие месяцы может привести к закрытию как минимум 50% кинозалов в РФ. Об этом говорится в пояснительной записке к подготовленному сенаторами проекту постановления правительства (есть в распоряжении ТАСС).

Сенаторы из комитета Совета Федерации по экономической политике ранее предложили, в том числе для решения данной проблемы, разрешить российским кинотеатрам показывать иностранное кино без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения.

«Критический недостаток репертуара в ближайшие месяцы повлечет за собой падение выручки кинотеатров более чем на 80% и приведет к закрытию минимум 50% кинозалов. Заместить объем фильмов иностранных кинокомпаний, покинувших рынок кинопроката РФ, в краткосрочной перспективе невозможно», — говорится в документе.

Фото: Pixabay