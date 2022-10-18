В Совфеде РФ увидели риск закрытия минимум 50% кинозалов из-за недостатка репертуара

Творческий кластер, включающий в себя хореографический колледж с учебным театром и центр креативных ...
Передвижные экспозиции представили в рамках проекта «Наши традиции», говорится в пресс-релизе Минк...
Худрук театра «Модерн» и режиссер раскрыл причины разрушения российского кинематографа в интервью ...
Певица Лолита Милявская и журналист Вадим Такменев вернутся в проект в прежнем качестве, пишут «7 ...
Роликом по продолжению сериала о супругах-убийцах поделился стриминговый сервис Kion, где дебютирует...
Творческий кластер, включающий в себя хореографический колледж с учебным театром и центр креативных ...
Передвижные экспозиции представили в рамках проекта «Наши традиции», говорится в пресс-релизе Минк...
Худрук театра «Модерн» и режиссер раскрыл причины разрушения российского кинематографа в интервью ...
Певица Лолита Милявская и журналист Вадим Такменев вернутся в проект в прежнем качестве, пишут «7 ...
Роликом по продолжению сериала о супругах-убийцах поделился стриминговый сервис Kion, где дебютирует...
Фрэнк Дульгер приступил к выполнению обязанностей шоураннера в сериале «Конкордия», сообщил Variet...
<div>Принять участие в мероприятиях могут участники конкурсной программы и все желающие молоды...
На вокальный конкурс в Ливерпуль не приедут представители Черногории и Северной Македонии, сообщае...
Новый музыкальный проект на фестивальной карте Северной столицы познакомит публику с неизвестными ...
Поклонники оценили композицию, релиз которой состоялся 14 октября. Видео появилось на ютьюбе певца, ...
Окружение Карла III обвинило сериал Netflix о правлении Елизаветы II в клевете на нынешнего монарха,...
Показ спектакля прошел 17 октября в ДК «Кучино» в Мособласти с участием главы Минкультуры РФ Ольги Л...
Прием заявок на конкурс, учрежденный Российским музыкальным союзом, завершен. Об этом сообщили орг...
О нововведениях в фильме в интервью Vanity Fair рассказала исполнительница главной роли Рэйчел Зегле...
Предприниматели узнали о подходах и методах создания новых креативных продуктов и управлении правами...
В Минске прошли Дни духовной культуры РФ. Российскую делегацию возглавила статс-секретарь — заммин...
Глава РФ Владимир Путин поручил до 30 декабря закрепить в законодательстве соответствующие нормы, ...
Блогер Дава (Давид Манукян) и другие герои мистической игры будут состязаться за 5 млн рублей, сообщ...
За две недели с премьеры российский фильм заработал около 311 млн рублей, сообщил «БК». ...
18.10.2022