Выставки российских музеев посетили 90 тысяч жителей ЛНР

Передвижные экспозиции представили в рамках проекта «Наши традиции», говорится в пресс-релизе Минкультуры РФ.





Всего в ЛНР направили 34 выставки, 16 из которых уже открыты для посетителей. Экспозиции из фондовых коллекций 14 федеральных учреждений культуры РФ представлены в краеведческих музеях Луганска, Свердловска, Старобельска, Новопсковского и Новоайдарского районов, Музее истории города Ровеньки, а также в филармонии, цирке и Центре народного творчества Луганска. Всего планируют задействовать 30 площадок в разных районах региона.





Проект стартовал в августе 2022 года. Он разработан и реализуется при поддержке Минкультуры РФ и ЛНР. Оператором выступает Музей Победы. Выставки посвящены историческим личностям, народному творчеству, культуре России и другим темам.





«Мы смело можем говорить об успехе проекта и его востребованности у жителей», — сказал глава Музея Победы Александр Школьник.





Фото: Минкультуры РФ