Вышел трейлер черной комедии «Секреты семейной жизни-2» с Региной Тодоренко
Вышел трейлер черной комедии «Секреты семейной жизни-2» с Региной Тодоренко
17.10.2022
Роликом по продолжению сериала о супругах-убийцах поделился стриминговый сервис Kion, где дебютирует второй сезон российского шоу.
В новых сериях Полину (Алена Михайлова) и Никиту (Петр Скворцов), спасающих сексуальную жизнь и брак убийствами, начинает шантажировать раскрывший их секреты следователь (Федор Лавров). Вместо того чтобы остановить преступления, он заставляет их убивать, планируя уход из органов в политику. Ситуация осложняется заказом популярной блогерши (Регина Тодоренко) и внезапной влюбленностью Полины в нового знакомого (Риналь Мухаметов).
По словам телеведущей Регины Тодоренко, это ее первая большая роль, к которой она готовилась «очень трепетно». Она активно участвовала в разработке характера героини, в том числе изучая популярных блогерш. Своего персонажа она описала как человека с переменчивым настроением, неуверенностью, инфантильностью и «капелькой спеси».
«Секреты семейной жизни» дебютировали прошлогодней весной. Второй сезон выйдет 21 октября на Kion.