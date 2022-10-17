Вышел трейлер черной комедии «Секреты семейной жизни-2» с Региной Тодоренко

17.10.2022

Вышел трейлер черной комедии «Секреты семейной жизни-2» с Региной Тодоренко
Роликом по продолжению сериала о супругах-убийцах поделился стриминговый сервис Kion, где дебютирует второй сезон российского шоу.

В новых сериях Полину (Алена Михайлова) и Никиту (Петр Скворцов), спасающих сексуальную жизнь и брак убийствами, начинает шантажировать раскрывший их секреты следователь (Федор Лавров). Вместо того чтобы остановить преступления, он заставляет их убивать, планируя уход из органов в политику. Ситуация осложняется заказом популярной блогерши (Регина Тодоренко) и внезапной влюбленностью Полины в нового знакомого (Риналь Мухаметов).

По словам телеведущей Регины Тодоренко, это ее первая большая роль, к которой она готовилась «очень трепетно». Она активно участвовала в разработке характера героини, в том числе изучая популярных блогерш. Своего персонажа она описала как человека с переменчивым настроением, неуверенностью, инфантильностью и «капелькой спеси». 

«Секреты семейной жизни» дебютировали прошлогодней весной. Второй сезон выйдет 21 октября на Kion.

Фото: кадр из «Секретов семейной жизни»