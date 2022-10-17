Продюсер «Игры престолов» представит шоу об утопии во главе с ИИ

17.10.2022

Продюсер «Игры престолов» представит шоу об утопии во главе с ИИ
Фрэнк Дульгер приступил к выполнению обязанностей шоураннера в сериале «Конкордия», сообщил Variety.

Действие Concordia разворачивается в утопическом обществе справедливости и свободы, созданном в рамках эксперимента и управляемым ИИ. Проект привлекает внимание других городов своим успехом. Однако на 20-ю годовщину становится известной главная тайна создателей Конкордии, из-за чего общество оказывается под угрозой. 

Съемки проекта уже стартовали. Среди локаций указаны Рим и север Италии, а также немецкий Лейпциг. Всего в сериале будет шесть эпизодов, которые снимает Барбара Эдер. Исполнительнцией главной роли заявлена Кристиана Пауль. Ключевых персонажей также играют Стивен Сова, Рут Брэдли, Нанна Блонделл, Кенто Накадзима.

Дата премьеры драматической антиутопии пока не названа.

Фото: Pexels