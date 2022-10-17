Стартует образовательная программа молодежного форума «Наследие»

Принять участие в мероприятиях могут участники конкурсной программы и все желающие молодые люди, интересующиеся восстановлением и сохранением культурного наследия, сообщает Мосгорнаследие.





В рамках образовательной программы форума в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми пройдут экскурсии по закрытым культурным объектам, мастер-классы, лекции преподавателей ведущих вузов страны, знакомство с архитектурными бюро, встреча с депутатами Мосгордумы.





По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, параллельная образовательная программа поможет участникам студенческого конкурса подготовиться к защите проектов. Также она будет полезной и интересной для других заинтересованных темой молодых людей.





«Надеюсь, что разработанная нами программа сможет их вдохновить, и мы увидим их в числе участников конкурса в следующем году. Мы с удовольствием приглашаем присоединиться к образовательной программе всех студентов и практикующих молодых специалистов», — сказал он.





Пятый молодежный форум «Наследие» стартовал в конце сентября и продлится до начала декабря. Защита конкурсных проектов назначена на 2 декабря. Все московские и три региональные команды станут участниками очной защиты перед ректорами, профессорами, представителями Мосгорнаследия, архитекторами и урбанистами. Разработки победителей станут основой для проекта восстановления усадьбы, который будет реализован.





Фото: Мосгорнаследие