Две страны отказались от «Евровидения-2023» из-за подорожавшего взноса

17.10.2022

Две страны отказались от «Евровидения-2023» из-за подорожавшего взноса
На вокальный конкурс в Ливерпуль не приедут представители Черногории и Северной Македонии, сообщает ВВС.

Общей причиной отказа от проекта стали слишком дорогие взносы за участие, которые оплачивают вещатели стран-участниц. Сколько конкретно должны были заплатить эти государства, не уточнялось. 

Черногорский вещатель среди причин назвал большие расходы на регистрационный сбор и проживание в Британии, а также отсутствие спонсорской поддержки. Подгорица решила направить средства на развитие национальных проектов. В Македонии, помимо подорожавших взносов, напомнили об энергетическом кризисе.

Для некоторых стран сборы возросли после отстранения от участия России, которая была крупной участницей конкурса. Средний размер оплаты за Eurovision составляет около $5,6 млн. В связи с этим еще несколько стран могут отказаться от участия, добавляет ВВС.

Фото: Pixabay