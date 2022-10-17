Первый фестиваль им. Станислава Горковенко пройдет в Петербурге

Новый музыкальный проект на фестивальной карте Северной столицы познакомит публику с неизвестными сочинениями классиков, сообщили организаторы.





Худруком Фестиваля им. С.К. Горковенко стал дирижер и композитор Антон Лубченко, который будет руководить Губернаторским симфоническим оркестром.





«Я неоднократно бывал на концертах маэстро Горковенко, его программы всегда были свежими и интересными, он был неустанным пропагандистом нового, неизведанного», — сказал музыкант.





По его словам, проект продолжит традиции маэстро и познакомит слушателей с неизвестными произведениями отечественных и иностранных классиков. 4 ноября на открытии фестиваля состоятся мировые дебюты вокального цикла «Земля» и сюиты «Свадьба» Валерия Гаврилина. 12 ноября пройдет первый показ фильма-спектакля «Два монолога женщины», который представит постановки «Царицынской оперы» (Волгоград). 6 декабря дадут детскую программу с «молодежными» концертами Дмитрия Кабалевского. В ней будут участвовать солисты Петербургской музшколы-десятилетки им. Н. А. Римского-Корсакова.





Самое ожидаемой событие фестиваля — первое в мире исполнение музыки Сергея Прокофьева к киноленте «Партизаны в степях Украины» (1942), написанной 80 лет назад. Утраченную при пожаре партитуру по сохранившимся материалам восстановил Антон Лубченко. В этот же день состоится российская премьера Симфонии № 2 Курта Вайля. Композиции прозвучат на финальном концерте 7 декабря.





Станислав Горковенко — петербургский дирижер, возглавлявший оркестры Мюзик-Холла и Театра музыкальной комедии. 40 лет он руководил оркестром Ленинградского радио и телевидения (ныне Губернаторский). В январе 2023 года маэстро исполнилось бы 85 лет.





Фото: Фестиваль им. С.К. Горковенко