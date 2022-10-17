В Британии вспыхнул новый скандал вокруг сериала «Корона»

17.10.2022
Окружение Карла III обвинило сериал Netflix о правлении Елизаветы II в клевете на нынешнего монарха, сообщает Daily Mail.
С новыми обвинениями выступил Джон Мейджор, возглавлявший правительство Соединенного Королевства в 1990-е годы. В новых сериях расскажут о его контактах с тогдашним принцем Чарльзом и объединившем их стремлении заставить Елизавету II отречься от престола, отмечает издание.
Мейджор подчеркнул, что никогда не обсуждал подобные вопросы с Чарльзом. Также он указал, что не консультировал создателей шоу. Карл не комментировал ситуацию.
Ранее король потребовал, чтобы перед каждой серией «Нетфликс» указывал, что сериал является художественной выдумкой. Отмечалось, что он обеспокоился тем, как в проекте представят его развод с принцессой Дианой. Авторы не стали выполнять требование монарха.
После смерти Елизаветы II просмотры «Короны» выросли на 800%. Незадолго до этого в СМИ появлялась информация о том, что монархиня смотрела сериал по выходным. Ее супруг принц Филипп, скончавшийся годом ранее, не уделял проекту такого внимания.
Фото: кадр из «Короны»