Воспитанники детдомов ЛДНР посмотрели «Али-Бабу» Театра Образцова

Показ спектакля прошел 17 октября в ДК «Кучино» в Мособласти с участием главы Минкультуры РФ Ольги...
Прием заявок на конкурс, учрежденный Российским музыкальным союзом, завершен. Об этом сообщили орг...
О нововведениях в фильме в интервью Vanity Fair рассказала исполнительница главной роли Рэйчел Зег...
Предприниматели узнали о подходах и методах создания новых креативных продуктов и управлении правами...
В Минске прошли Дни духовной культуры РФ. Российскую делегацию возглавила статс-секретарь — заммин...
Показ спектакля прошел 17 октября в ДК «Кучино» в Мособласти с участием главы Минкультуры РФ Ольги...
Прием заявок на конкурс, учрежденный Российским музыкальным союзом, завершен. Об этом сообщили орг...
О нововведениях в фильме в интервью Vanity Fair рассказала исполнительница главной роли Рэйчел Зег...
Предприниматели узнали о подходах и методах создания новых креативных продуктов и управлении правами...
В Минске прошли Дни духовной культуры РФ. Российскую делегацию возглавила статс-секретарь — заммин...
Глава РФ Владимир Путин поручил до 30 декабря закрепить в законодательстве соответствующие нормы, ...
Блогер Дава (Давид Манукян) и другие герои мистической игры будут состязаться за 5 млн рублей, сообщ...
За две недели с премьеры российский фильм заработал около 311 млн рублей, сообщил «БК». ...
В рамках нацпроекта «Культура», который начал реализовываться в 2019 году, в России отремонтировал...
18 октября в областном центре в Иванове состоится уникальная лекция, посвященная искусству на грани ...
Фанаты серии фильмов «Гарри Поттер» почтили память актера Робби Колтрейна, сыгравшего роль Хагрида...
Стриминговый сервис Amazon Prime Video выпустил восьмой эпизод сериала «Властелин колец: Кольца влас...
Певец и экс-участник группы MBAND Анатолий Цой рассказал об эмоциях от участия в проекте «...
Актриса Ксения Алферова в честь Дня отца разместила трогательный пост в соцсетях, где почтила памя...
Никольский монастырь Старой Ладоги организовал специальное обучение для гидов. Об это...
Барельеф Мефистофеля, несколько лет назад сбитый с дома № 24 на Лахтинской улице, пре...
Портреты представителей купеческих родов, написанные в том числе Василием Тропининым ...
В рамках нацпроекта «Культура» в России отремонтировано более 500 детских школ искусств. Об этом зая...
Экс-председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Олег Попцов ум...
17.10.2022