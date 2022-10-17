Воспитанники детдомов ЛДНР посмотрели «Али-Бабу» Театра Образцова

17.10.2022

Воспитанники детдомов ЛДНР посмотрели «Али-Бабу» Театра Образцова
Показ спектакля прошел 17 октября в ДК «Кучино» в Мособласти с участием главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой, сообщила пресс-служба ведомства. 

Постановку посетили 50 воспитанников домов ребенка Донецка, дети с родителями из ЛДНР, находящиеся в ПВР Подмосковья, а также дети с приемными мамами из Балашихи, рассказала уполномоченная по правам ребенка в МО Ксения Мишонова. Она поблагодарила министра культуры за идею проведения мероприятия.

«Мы будем трудиться, чтобы это стало вашей первой, но не последней встречей с театром, чтобы это стало вашей привычкой, чтобы потом, когда вы вырастете, вы приходили в наши театры, музеи, библиотеки и усадьбы», — сказала юным зрителям Ольга Любимова.

В «Али-Бабе и сорока разбойниках» играют около 50 кукол и два актера Александр Захарьев и Светлана Воронкова. Впервые постановку показали в 2014 году.

Фото: Минкультуры РФ