Более 230 заявок поступило на Всероссийский конкурс композиторов «Эмоция»

17.10.2022

Более 230 заявок поступило на Всероссийский конкурс композиторов «Эмоция»
Прием заявок на конкурс, учрежденный Российским музыкальным союзом, завершен. Об этом сообщили организаторы.

Участникам конкурса предложили написать произведения, отражающие их эмоциональный отклик на актуальные события, меняющие мир. В результате появится «музыкальная карта» эмоций.

Организаторам поступили более 230 заявок от композиторов из регионов РФ, а также из Беларуси. Конкурс проводится в трех категориях: «Симфоническая музыка», «Камерная инструментальная и вокальная музыка», «Хоровая музыка».

До 16 октября проходила техническая экспертиза. На следующем этапе состоится голосование жюри. В его состав вошли дирижер Феликс Коробов, композиторы Александр Чайковский, Александр Клевицкий, Кузьма Бодров и др.

По словам главы РМС Александра Клевицкого, конкурс «Эмоция» отличает уникальная задумка — «выражение в музыке индивидуального эмоционального мировосприятия каждого композитора», которое войдет в общую музыкально-эмоциональную «карту».

«Совсем скоро начнется голосование жюри. И мы ожидаем множество интересных работ как от именитых, так и от начинающих композиторов», — добавил он.

Результаты голосования станут известны не позднее 30 ноября. Лауреаты получат памятные подарки и денежные призы.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте РМС.

Фото: РМС