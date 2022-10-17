Алла Манилова: Россия и Беларусь должны усилить сотрудничество в сохранении национальной культуры

В Минске прошли Дни духовной культуры РФ. Российскую делегацию возглавила статс-секретарь — замминистра культуры РФ Алла Манилова, сообщили в ведомстве.





Программа включала конференцию, посвященную общему культурно-историческому и духовному наследию, мастер-классы по реставрации музейных коллекций, выставку о новгородской иконописи, концерт-спектакль Евгения Миронова и ансамбля «Солисты Москвы» Юрия Башмета.





Стороны обсудили многочисленные совместные проекты, в том числе новые экспозиции, концерты и научные конференции, а также достигли ряда договоренностей.





На мастер-классах они подписали соглашение между ВХНРЦ имени И. Э. Грабаря и Национальным художественным музеем Республики Беларусь. Документ нацелен на развитие системного сотрудничества. С него начнется формирование плана дальнейшего взаимодействия. На конференции подписали Меморандум о сотрудничестве между Объединенным музеем-заповедником Ю. А. Гагарина и Музеем истории Минска.





«Сегодня как никогда мы с вами должны защитить такие базовые понятия, как самобытность культур, традиционные ценности и историческая память. В этой связи развитие культурного сотрудничества РФ и Беларуси с целью сохранения уникальной национальной культуры становится нашим общим долгом», — сказала Алла Манилова на конференции.





«История не раз доказывала, что наиболее прочные мосты дружбы между народами возводятся через культурное сотрудничество», — добавил министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич.





По его словам, страны ведут системную работу по объединению интеллектуального и материального потенциала, развитию культурного пространства. Она выражается в союзных программах, мероприятиях, конкурсах и активизирует культурный, образовательный и молодежный обмен. С 2019 года министерства культур двух стран составляют трехлетние планы сотрудничества. Недавно был утвержден новый план на 2022-2024 гг., напомнила Алла Манилова.





На конференции директор Музея музыки Михаил Брызгалова предложил провести Российско-белорусский конкурс композиторов и пригласил коллег к участию в «Петровских музыкальных Ассамблеях». Капелла Петербурга выступила с инициативой проведения концерта в ее стенах в День единения РФ и РБ и мастер-классов белорусских коллег в Центре креативных индустрий Капеллы. С обеих сторон прозвучали идеи о проведении обменов в 2023 году. Мероприятия сформируют программу Российско-белорусского музейного диалога. Их организатором выступит РОСИЗО.





Гнесинка позвала белорусских коллег в международный проект «Совместная постановка опер» в будущем году. В конце этого года по договоренности с Белорусской академией музыки в Минске пройдут мастер-классы, творческая школа и совместный концерт. Кроме того, она присоединяется к формируемой Ассоциации музыкальных образовательных учреждений, которая позволит координировать составление совместных программ.





Республиканский театр белорусской драматургии предложил организовать гастроли в России с программой постановок на белорусском языке.





Фото: Минкультуры РФ