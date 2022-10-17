Один из самых популярных певцов Гаити Mikaben умер на сцене в Париже

Артист скончался в возрасте 41 года во время выступления, сообщает The Guardian.





Майкл Бенджамин (настоящее имя певца) умер 15 октября на концерте группы Carimi, где выступал в качестве приглашенного гостя. Во время исполнения песни он внезапно развернулся, направился к задней части сцены и упал. Прибывшие медики не смогли спасти артиста. Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ.





Внезапная смерть исполнителя потрясла жителей Гаити, которые выразили соболезнования в соцсетях. Среди них были его коллеги, а также нынешний и бывший премьер-министры островного государства. Отдавая дань памяти Микабену, радиостанции повторяли его музыку.





Супруга певца Ванесса, находящаяся в положении, поблагодарила поклонников за их молитвы, а также попросила уважать ее частную жизнь. Она отметила, что пока не в состоянии говорить о трагедии.





Микабен родился в семье певца Лайонела Бенджамина. Он прославился как исполнитель, продюсер и писатель. Его называли одним из самых популярных современных певцов Гаити.





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