Фильмы для детей и подростков получат полное госфинансирование

17.10.2022

Фильмы для детей и подростков получат полное госфинансирование
Глава РФ Владимир Путин поручил до 30 декабря закрепить в законодательстве соответствующие нормы, передает ТАСС.

Финансированием будут обеспечены производство и прокат игровых картин для детей и юношества.

Также со следующего года на создание новых форматов мультимедийных и цифровых проектов ежегодно планируют направлять 3,9 млрд рублей. Они будут нацелены на патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Регулярный выпуск контента должны обеспечить правительство РФ и Институт развития интернета.

Кроме того, школьникам предполагают показывать мультфильмы, научно-популярные и учебные ленты, художественное и доккино с целью их развития на базе «традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 


Фото: Pixabay