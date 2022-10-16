В Иванове проведут лекцию об искусстве на грани науки в рамках «Первой фабрики авангарда»

16.10.2022

В Иванове проведут лекцию об искусстве на грани науки в рамках «Первой фабрики авангарда»

18 октября в областном центре в Иванове состоится уникальная лекция, посвященная искусству на грани науки. Ее проведет куратор Дмитрий Балатов, являющийся одним из ведущих специалистов по Art&Science, пишет News1 Ivanovo. 

Все желающие смогут узнать о разных аспектах культурной и художественной деятельности на пересечении науки и искусства.

Мероприятие пройдет 19 октября в 18:30 в городском МВЦ.

Необходимо пройти предварительную регистрацию. 

Фото: Pixabay